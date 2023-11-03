客家委員會歷時3年拍攝，以里山精神為主軸的桐花紀錄片《花若盛開》，委由曾以《小白鶴的報恩-來自天堂的信差》榮獲金鐘獎非戲劇類節目最佳導演及剪輯的春雷創意團隊拍攝，3日曝光電影預告，記錄苗栗縣獅潭鄉98歲耆老郭火炎一家，郭火炎從小接受日本教育，光復後則負責挑起家裡生計重擔，曾經一個人一年要準備600斤的穀子才能溫飽一家大小。時至今日，儘管行動不便仍堅持行走自由，持續守護賴以維生的山林。《花若盛開》就像耆老郭火炎人生的縮影，從他的身上，看到客家族群與山林共生的真正生活，以他為故事主軸，探究桐花林下在地的人文特色。

客家委員會推廣客庄人文不遺餘力，推動多項計畫，不僅辦理知名桐花祭，此次更特別包場舉辦《花若盛開》特映會，邀請近3000位觀眾免費觀影，將於3日開放9個縣市的觀眾線上報名，歡迎台北、台中、苗栗、桃園、新竹、高雄、屏東、花蓮、台東的觀眾踴躍參與，希望透過這部紀錄片，讓大家看到台三線桐花山林之下獨特的人文風景與生活樣貌，深刻的體會客家子民與山林共生的智慧。

桐花紀錄片《花若盛開》日前已於府中15紀錄片放映院以及苗栗縣獅潭鄉舉辦封街首映，試片結束後引起許多關懷土地人文的朋友發文推薦，知名生態作家劉克襄透露曾在開車經過獅潭時與駕駛農機車的郭火炎擦身而過，被老人家般勇猛駕車的速度嚇到差點開到山溝裡，沒想到他正是電影的主人公，這樣的緣分很特別。他表示：「電影藉著阿炎伯的一生，近幾年的現況，去推衍山城的現今，也撞擊出一個新的里山情境。」

生長在苗栗的知名作家兼資深媒體工作者張典婉，也發文讚嘆電影敘事方式有著是枝裕和《橫山家之味》的調性，看似若有似無的生活瑣事，九十八歲火炎伯開著鐵牛車照料自家山園，見桐花盛開至花落，以及照顧他的二女兒與印尼來台十二年的阿蒂，投射出一份生命中美好而溫暖的陪伴。更透露她20年前在火炎伯擔任獅潭義民廟主委就已知道他，多年後在紀錄片看見他的身影仍然感動。