近來鼻吸能量棒在大陸校園蔚為風潮，主要成分包括薄荷、樟腦等，業者號稱有提神效果，更主打「學生專用」。最近這款產品已經悄悄紅到台灣，在網購平台上都能買到。食品藥物管理署表示，薄荷成分用途多元，如未宣稱療效，則不需以藥品管理，視為一般商品，由經濟部標準檢驗局管理。

鼻吸能量棒主要成分包括薄荷、樟腦等，藉由鼻腔吸入，被認為有提神醒腦效果。有家長擔心兒童過度使用可能危害健康，食藥署副署長陳惠芳表示，薄荷為天然成分，用途多元，可能添加於口香糖、化妝品、精油等產品，但如果宣稱療效，則需以「藥品」管理。

市面上常見的薄荷棒、薄荷鼻吸劑等產品，屬於乙類成藥，藥效緩和，民眾可於一般社區藥局或藥品販賣業中自由取得，依照藥品說明書或外盒指示使用，適應症如頭痛、皮膚搔癢、蚊蟲咬傷等。

由於鼻吸能量棒和薄荷棒用法及成分類似，是否需以藥品管理？陳惠芳說明，以產品標示來說，如果宣稱「提神」，法制上不能算是宣稱醫療效能，因此不會以藥品列管，視為一般商品，由經濟部標準檢驗局主管。

食藥署提醒民眾應遵守正確用藥「五不」原則，包含「不聽」不聽神奇療效藥品的廣告、「不信」不信有神奇療效的藥品、「不買」不買來路不明的藥品、「不吃」不吃別人贈送的藥品及「不推薦」不推薦藥品給其他人。