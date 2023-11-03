中鋼通過執行買回公司普通股1.5億股(15萬張)案，買回期間為112年11月6日起至113年1月5日，每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，執行價格視市場實際情況而定，買回目的為轉讓予員工。

中鋼表示，近兩、三年來全球受到新冠疫情、俄烏戰爭、大陸封控影響，衝擊全球經濟發展、壓抑市場需求動能及造成股市震盪，也影響鋼鐵市場需求。此段期間中鋼密切關注鋼鐵產業發展趨勢及全球經濟動向。近期世界鋼鐵協會(worldsteel)甫公布2024年全球鋼鐵需求最新預測表示，利空因素已逐漸消除，需求谷底已過，復甦勢頭隱約浮現，明年全球鋼鐵需求將溫和增長1.9%，中長期仍屬樂觀。

日前美國公布第三季國內生產毛額(GDP)年增率達4.9%，為近兩年來最大增幅；大陸第三季國內生產毛額(GDP)年增率亦為4.9%，全球兩大經濟體第三季的經濟成長率均優於預期外，近日行政院國發會公布九月景氣對策信號，景氣燈號已轉為黃藍燈，終結連十藍，景氣回升趨勢已確立；加上，美國聯準會(Fed)宣布維持利率不變，連續第二次暫停升息，反映全球經濟復甦已呈平穩正向。中鋼掌握此經濟復甦趨勢並評估時機已成熟，因此提報董事會審議通過執行第四次買回庫藏股。

綜觀中鋼在全球鋼廠之優良競爭力及長期穩健的財務狀況，近期股價受到全球政經局勢及國際鋼市需求復甦不如預期影響，實已過度反應景氣下滑之預期。過去中鋼曾分別於90年、94年及97年實施庫藏股保障股東權益，此次為事隔15年再次執行，展現公司對於鋼鐵市場未來發展深具信心及維護股東權益的決心，並期望激勵員工士氣，努力共創佳績。