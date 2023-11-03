11/06　周一 日本央行會議紀錄

日本、歐元區 10月PMI

德國9月工廠訂單

11/07　周二 澳洲央行利率決定

歐元區9月PPI

業績報告：恩智浦半導體、Uber、eBay、Rivian

11/08　周三 API原油庫存

德國10月通膨

歐元區9月零售銷售

業績報告：高盛、Fisker

11/09　周四 美國上周初次申請就業補助

業績報告：迪士尼、Lyft、

11/10　周五 英國第三季GDP

美國密西根大學11月消費者信心指數

《產業》鴻華先進獲准延期上市 20日掛牌創新板
《台北股市》3大趨勢拐點匯聚 半導體迎反彈行情
《國際金融》「幣圈金童」GG了 恐坐牢115年
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