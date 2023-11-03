11/06 周一 日本央行會議紀錄
日本、歐元區 10月PMI
德國9月工廠訂單
11/07 周二 澳洲央行利率決定
歐元區9月PPI
業績報告：恩智浦半導體、Uber、eBay、Rivian
11/08 周三 API原油庫存
德國10月通膨
歐元區9月零售銷售
業績報告：高盛、Fisker
11/09 周四 美國上周初次申請就業補助
業績報告：迪士尼、Lyft、
11/10 周五 英國第三季GDP
美國密西根大學11月消費者信心指數
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業績報告：高盛、Fisker
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業績報告：迪士尼、Lyft、
11/10 周五 英國第三季GDP
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