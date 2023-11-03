挾著在底特律汽車巨頭勞資談判中獲勝的氣勢，美國汽車工人聯合會（UAW）主席費恩（Shawn Fain）表示，下一步將對豐田（TOYOTA）、特斯拉（TESLA）等非工會汽車廠發起組織運動，並放話，準備挑戰特斯拉，有信心擊敗反工會的執行長馬斯克。

美國財經媒體報導，費恩受訪時說，「我們可以擊敗任何人，但取決於員工是否想要公平待遇，還是希望馬斯克犧牲員工為代價，自己去外太空飛行。」

費恩指出，他已經看到美國的非工會工廠和工人對勞資協議的反應，並準備採取行動來追究非工會工廠的責任。

在美設生產線的豐田、日產、福斯等外國車廠，其美國廠工人並未組工會。費恩下個目標將對豐田、特斯拉等非工會汽車廠發起組織運動，他希望把這些員工組織起來，讓他們成為UAW會員，並獲得更好的工作合約。

UAW 主任Brian O. Shepherd日前在社群媒體平台發文表示，「如果豐田汽車工人加入UAW 運動，他們能贏得什麼？」先前未受UAW罷工波及的日本豐田汽車同意為美國工人加薪9.2%至每小時34.8美元，並增加帶薪休假。

本田（Honda）也表示，正評估底特律3大汽車製造商與UAW達成的協議，並將保持競爭力。

此前，底特律三大車商同意在四年半合約裡平均加薪25％，若把提高的退休金和其他津貼計算，整體加薪幅度達33％。UAW工人最高工資為每小時42美元（約新台幣1356元）。