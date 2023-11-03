民眾黨總統參選人柯文哲3日表示，仍主張全民調，贏的代表參選總統、輸的做副手，若民調結果雙方對比在誤差範圍內，無論勝負他都會禮讓，接受擔任副手。對此國民黨主席朱立倫下午表示，全民調討論已在前一階段結束，柯文哲昨也說不一定要全民調，因此國民黨也提出日本式、德國式兩種新辦法，「不要再回到原點去討論全民調或民主初選。」

柯文哲中午於臉書寫下，朱立倫費心研擬新方案，包括日本與德國模式，像是「縮小版的開放式初選」，柯也重提全民調，更強調願意在誤差範圍內禮讓，擔任副手。

朱立倫今下午親上火線，被問及柯文哲主張全民調且誤差範圍內願禮讓，朱立倫說，「否決全民調的不是朱立倫，是在前一個階段就結束」，朱強調，柯文哲說要等國民黨提出新方法，而且柯昨天有提到不一定要全民調，這就是我們在努力的過程，「我當然知道柯主席很辛苦，主戰派就是要柯主席寸步不讓，莫忘初衷大局為重，要看大不要看小。」

朱立倫也解釋國民黨新提出的日本及德國模式，朱立倫說，上月31日晚上，朱柯侯在景美見面，有談到關於最後決定總統副總統人選決定方法，當時有基本共識，就是原來提出的民主初選跟全民調都不用再談，不要再回到原點，想出新的方法，「柯文哲希望國民黨召集智庫專家想辦法，我也曾諾2日提出辦法。」

朱說，2日上午與柯通電話，表示智庫研究出兩種方法，第一種是，參照日本自民黨的選舉方式，經改良成為民調加上「非綠小雞不記名投票」。民調部分，針對侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭進行調查，佔比1／2；而兩黨及非綠友軍的立委參選人不記名投票，預計總票數有85至86位，投票結果佔1／2。朱立倫更強調，可以讓民眾黨舉辦小雞投票，取得公信。

另一種方式則是參照德國聯立制，並進行改良，成為「準全民調」，朱解釋，由侯柯對賴蕭、柯侯對賴蕭互比佔1／2，國民黨、民眾黨的政黨支持度對比站1／2。朱強調，此方法主要是考量團隊戰一定要考慮到政黨實力。

朱更透露，昨天在跟柯文哲電話時，柯對日本制比較有偏好，也做了很多討論，因為不記名秘密投票，小雞當然會去選擇最適合帶領團隊的母雞，柯文哲本來還要請他說服國民黨團隊。朱感慨，柯文哲在電話說日本式還不錯，但兩黨都有很多主戰派，會有很多不同想法，雖然昨天我是滿心期待，通完電話滿樂觀。

朱也說，與柯文哲通完電話後，也立即跟侯友宜通話，侯友宜只有一句回答，「完全尊重黨中央，尊重智庫」。朱說，在三人景美會面當天就提到，一定請專家研擬國外方式，柯主席在電話說他對日本式還不錯，雖然昨天我是滿心期待，通完電話滿樂觀。

至於兩種國外方式的民調要怎麼做，朱立倫則表示，不用再去細究民調的市話、手機比，就拜託主流媒體，長期有在做民調的單位直接做，雙方在共識出選出幾家來做最後結果。