亞蔬-世界蔬菜中心善化總部3日舉辦50周年慶活動，亞蔬中心主任沃培睿（右一）向外賓說明新實驗大樓的各項實驗功能。（程炳璋攝）

亞蔬-世界蔬菜中心善化總部3日舉辦50周年慶活動，亞蔬中心主任沃培睿（右六）與各國貴賓在新大樓前合影，並比出蔬菜英文拼音首字「V」手勢。（程炳璋攝）

亞蔬-世界蔬菜中心善化總部3日舉辦50周年慶活動，4日觀摩日開放民眾進場，園區內的乳酪蛋糕成為網友熱門話題。（程炳璋攝）

亞蔬-世界蔬菜中心善化總部3日舉辦50周年慶祝活動，來自12國駐台大使或代表與農業部、外交官員共300人聯袂出席見證新實驗大樓啟用，園區4日觀摩日布置蔬菜主題樂園，睽違4年開放民眾進場，限量開賣的亞蔬蛋糕成網友熱門話題。

亞蔬-世界蔬菜中心善化總部創立50年來僅對外開放3次，分別是2013年、2019年與今年，3日邀請來自諾魯、瓜地馬拉駐台大使，史瓦帝尼、貝南、奈及利亞、英國、印度、澳洲、菲律賓、泰國、美國AIT、坦尚尼亞共12國貴賓到場，另外還有農業部與外交部官員、計畫合作夥伴及世界各地的蔬菜研究人員，見證啟用耗資4億元打造的新實驗大樓。

亞蔬中心善化總部為國際非營利組織，1973年營運，主要研究番椒、番茄、豆科、瓜類與傳統蔬菜上百種蔬果生長，原有的舊實驗大樓已有近半世紀屋齡，農業部4年前為其打造700坪共3層樓的新實驗大樓，配有超高壓輸送系統、光合作用分析儀等設備，3日剪綵啟用。

亞蔬中心主任沃培睿表示，全球有30億人民因飲食不均衡而受苦，氣候變遷問題日益嚴重，所以蔬菜種原和品種需有對抗氣候變遷的韌性、同時營養豐富，幫助農民提升經濟收入，特別著重在幫助亞洲與非洲低收入國家。

亞蔬中心50周年慶4日舉辦觀摩日，網友焦點鎖定園區特製的乳酪蛋糕，因平時不對外販售，只能透過員工代買，擁有48年歷史的亞蔬蛋糕幾乎被視為「都市傳說」甜點，每天平均製作48條，上次開放對外販售是10年前的40周年慶，1200條蛋糕1小時內搶空。

亞蔬中心今年準備起司與布朗尼口味共2000條蛋糕，4日開放入園民眾購買，已成為網友搶購的熱門話題。