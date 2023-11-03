樂天桃猿陳禹勳因為右手肘骨刺加上肌腱鈣化，主動向教練團提出可以改帶其他人，對球隊是更好的幫助，他也預計在11月7日動刀清除骨刺，為來年球季做準備，「台灣大賽」前2戰應該會隨隊。

桃猿從季後挑戰賽成功挺進「台灣大賽」，28人名單中僅作1人異動，將手傷的陳禹勳移出名單、改帶陳克羿，3洋投同樣帶上威能帝、道博格、豪勁。

陳禹勳表示，手的問題今年都是反反覆覆，時而轉好時而又不舒服，之前又發現有肌腱鈣化的問題，也因為這樣，手必須要完全熱開或是讓身體保持一定溫度才不會那麼痛，因此陳禹勳在比賽中時都會穿大外套加套上熱敷，讓熱身速度加速。

在季後挑戰賽3戰都沒有登板，陳禹勳因為自己身體狀況主動向教練團提出換人需求，「進去打不見得是幫助球隊，反而是站一個名額，我覺得給教練有另一個名額做調度，對球隊或許是幫助。」

雖然沒有進入28人名單，陳禹勳今天仍隨隊到桃園棒球場一起練球，預計總冠軍賽前2戰也都會隨隊為隊友應援，下週二則要動刀清除右手肘骨刺及腳血管瘤的問題，至於肌腱鈣化的部分在詢問過醫生後，決定要與傷勢共存，「主要還是骨刺的問題。」