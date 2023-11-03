「功夫皇帝」李連杰縱橫演藝圈40年，站穩影壇地位，不過近年多次傳出健康狀況亮紅燈，還爆出死訊，好在全是子虛烏有的傳聞，不過才推出新書，預計11月中在台北教育大學舉辦大師講座的他，再度傳出噩耗，讓「向太」陳嵐急忙闢謠，不過用詞卻引起諸多網友不滿。

李連杰今(3日)再度傳出死訊，雖然多數網友絲毫不信，不過「向太」陳嵐則是急忙幫李連杰澄清，只見她無奈表示：「你到底死了多少回？又傳你走了」、「今早你還和我請安啊」，一句話打臉不實傳聞，隨後指出：「無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。你新書出了，說明你已經超越了生死，別介意人家亂傳謠言了好嗎」。

「向太」陳嵐用詞不當引起網友不滿。（圖／向太Tiffany陳嵐 微博）

不過對於向太用「請安」這個詞，倒是讓網友頗有微詞：「好大的口氣，第一次聽到請安這個詞」、「請安這詞用得不妥，不知道老李看到會是什麼反應」、「她當自己是老佛爺，可惜不够格」、「什麼向太，她可是太皇太后」、「她當自己是清朝皇太后嗎?笑死人，李連杰是國際巨星，還需要跟他請安嗎」、「請安這詞用的不恰當，你是故意的吧」。

李連杰今年五月出席品牌活動時，身形比起過往消瘦不少，臉上不僅佈滿皺紋，雙頰更是凹陷下去，讓網友擔憂可能甲狀腺症狀再次發作，導致身體再次亮起紅燈，不過李連杰倒是未對此事作出回應。