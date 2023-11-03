代表民進黨參選彰化縣第3選區立委選舉的吳音寧。（吳音寧提供／孫英哲彰化傳真）

尋求連任的國民黨彰化縣第3選區立委謝衣鳯。（謝衣鳯提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣第3選區立委選舉漸熱，代表民進黨參選的吳音寧今天炮轟對手國民黨謝衣鳯家族的富裕在鄉間顯得格格不入，並稱謝家未透過正常標售程序取得台糖土地，正蓋起美侖美奐的「白宮豪宅」；對此謝衣鳯回應說，她沒有為個人或家族利益向台糖關說任何1塊土地，選舉不要淪為口水謾罵、批判別人的家庭。

吳音寧表示，謝典林與謝衣鳯姊弟在溪州鄉的聯合服務處一整排共占了8個門牌號碼，而謝家就在附近正蓋起美輪美奐的溪州白宮豪宅，蓋屋的土地是透過與謝衣鳯父親有關的「隆霖開發公司」向台糖公司購得溪州金黃地段住宅區土地600坪。

吳音寧說，經調閱台糖董事會2021年歷次董事會的議事錄及溪州糖廠所屬的台糖中彰區處土地標售紀錄，都沒有看到蓋謝家豪宅這4筆建地的紀錄，她懷疑謝家沒有經過台糖董事會同意，疑似未照一般正常公開標售的程序，就以特權向台糖中彰區處購得溪州精華區4筆建地，興建豪奢的謝家白宮帝寶，還以這4筆土地，去聯邦銀行設定近億元的抵押權。

面對吳音寧的指控，謝衣鳯回應指出，她沒有為了個人、家族的利益跟台糖關說任何1塊土地，倒是為了農業部有機田達成目標，以及二林地方創生的發展，曾有要求台糖能將1塊生產的價值比較沒有那麼高的蔗田，來供給地方創生有機田使用，能夠完成有機田的目標。

謝衣鳯強調，她希望對未來選舉的討論能夠回到理性政策、以及對農業到底貢獻多少，以這樣的方式才會是良性的民主競爭，不要再淪為口水謾罵、批判別人的家庭。