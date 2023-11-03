公務員被視為鐵飯碗，每年都吸引不少民眾報考，不過一名在戶政單位服務的女網友卻抱怨，每天工時9.5小時，中間沒有休息時間，時常需要加班，還要處理非單位的業務，直呼他們是「最卑微的單位」。她無奈說「犧牲最美好的20歲準備考試，卻換來血汗工作」，絕望表示「考戶政是這輩子最後悔的選擇」。

一名女網友在《Dcard》發文表示，當初看中戶政考科簡單、率取率高，因此選擇考新北戶政，入行工作後讓她大嘆「犧牲最美好的20歲準備考試，卻換來血汗工作。」

原PO表示，他們時常要協助辦理非戶政之業務，辦理其他業務的時間甚至遠超過本業，事後再加班完成份內業務。

原PO認為該單位工作環境不友善，服務時間從早上8點到下午5點半，中間沒有休息，中午總是餓著肚子處理大量民眾的業務。負責專案期間得瘋狂加班，如果加班費不足支付只好改成補休，人力不足無法休完就是「貢獻國家」。另外國慶日、跨年都被迫參加升旗。

她坦言「這輩子最後悔的選擇是考上戶政，一想到未來的30幾年仍在可怕的職場環境，我就感到絕望。」

貼文曝光後引起許多討論，有網友直言「其實我覺得在公部門的基層都挺卑微的」、「我家人也戶政人員，之前不斷陪家人四處查門牌，查到都快膀胱炎」、「真的欸，那時候辦護照想說你們中午怎麼沒休息。」

也有網友認為各行各業都有不為人知的辛苦，「妳說的缺點護理師都有」、「妳若當過警察，就會知道這些抱怨都不算什麼」、「其實妳可以來考土木，就會覺得戶政很天堂了。」