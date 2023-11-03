樂壇傳奇披頭四合唱團（The Beatles）最後一首歌〈Now and Then〉2日全球盛大上線，歌曲由約翰藍儂於1978年譜寫並演唱試聽帶，在其離世後另外三位成員保羅麥卡尼、喬治哈里森和林哥史達曾嘗試想將歌曲完成，卻礙於當時科技所限，無法將試聽帶中約翰的歌聲與鋼琴聲清楚分離便暫時擱置，如今拜人工智慧技術所賜，四人共同參與的最後一首歌終於問世，樂迷感動留言：「不敢相信此生能見證披頭四發新歌！」

1994年由約翰的遺孀小野洋子將試聽帶交給另外三位團員，裡面包含歌曲〈Free as a Bird〉、〈Real Love〉和〈Now and Then〉，前兩者都順利在1995與1996年發行，三位成員也為了〈Now and Then〉錄製新的樂器部分，但最後卻因當年技術未能清楚提取並分離約翰的歌聲與鋼琴聲，便暫時將其束之高閣。

直到 2021 年，《魔戒三部曲》電影導演彼得傑克森為披頭四執導紀錄片《The Beatles： Get Back》，當中運用最新AI技術將披頭四成員演奏的樂器、歌聲以及對話的聲音順利從單軌音訊中分離，便將同樣的技術應用在〈Now and Then〉上，最後終於能分別清楚聽見約翰的歌聲與琴聲，林哥感動表示：「這是我們能讓他重回錄音室最近的距離，我們全部都很激動，像是約翰就在那裡一樣！」

解決試聽帶的問題後，2022年保羅與林哥合力將歌曲製作完成，〈Now and Then〉中不僅有約翰的歌聲，還有喬治在1995年錄製的電、木吉他，林哥與保羅也重新錄製了鼓、貝斯部分，並加入了時常在披頭四作品中出現的弦樂元素，保羅表示：「我們四個人都參與其中，是真正披頭四的作品！2023還能製作披頭四的音樂，並且要推出大家沒聽過的新歌，真是一件非常令人興奮的事！」彼得傑克森也執導此次歌曲MV，將於台灣時間今晚9點於YouTube首播。