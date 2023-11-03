民視8點檔《市井豪門》風光殺青，製作人蕭大陸和老婆侯怡君昨晚一同出席殺青宴。46歲的侯怡君為了懷孕，結婚4年來取卵近20次，也做了7、8次試管，花費破百萬，她形容這過程「生不如死」，現在她已放棄人工受孕，「生不出來了，我拚了四、五年了，很後悔以前都沒聽話去凍卵，卵子都老化了。」

她嘆已經努力到醫生都覺得夠了，還是沒有好消息，已經看開認為緣分還沒到，現在就順其自然，「兩個人生活也挺好的。」還轉頭叮嚀身邊的王瞳趕快先凍卵。蕭大陸看老婆努力求子也心疼地說：「她的忍耐度超越一般常人。」

王瞳（右）殺青後換了可愛新髮型，侯怡君勸他早點凍卵。（民視提供）

侯怡君也很感謝老公的陪伴，特別是前年爸爸侯愛民去世，她把獨居的媽媽接來林口同住，「很感謝我的先生，第一時間就說把媽媽接來跟我們住。」但71歲母親10年前因為車禍傷到腦部，常記憶混亂，她笑說：「她常問蕭大陸是誰？蕭大陸都會回她『我是水電工阿賢啦，來家裡偷情的』。」

蕭大陸看起來消瘦不少，他說自己沒有刻意減肥，這3個月都在吃鍋邊素或海鮮素，以致於身高180公分的他，體重從原本的77公斤少了至少4公斤，他開玩笑說：「製作人要服務演員、顧及他們的情緒、氣瘦了。」提到殺青後最想做的事情，他笑回：「先休息吧，想活久一點。」之後計畫跟侯怡君去騎腳踏車環島旅行。

《市井豪門》全劇組、演員在殺青宴開心大合照。（民視提供）

傅子純（左起）、蘇晏霈、翁家明劇中三人愛恨糾葛，殺青後好感情依舊。（民視提供）

張書偉人逢喜事精神爽，在殺青宴上談笑風聲。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》從2022年10月4日開播至2023年10月30日完結篇，總共281集，每天播出收視率坐穩全國冠軍，遙遙領先各台，平均每晚陪伴150萬名的觀眾。日前播出大結局的《市井豪門》在眾人的不捨當中落幕，緊接在後的《愛的榮耀》也將延續高收視，繼續帶給觀眾更多的好戲。