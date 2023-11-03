中方戰機攔截加拿大軍機的資料畫面

1架中國殲-11戰機上周日在南海國際水域上空時，向1架加拿大反潛直升機前方發射照明彈。而加拿大軍官說，這種魯莽的行動可能導致軍機墜落。

據CNN新聞網3日報導，在加拿大哈利法克斯級巡防艦「渥太華」號（HMCS Ottawa）上擔任直升機駕駛的米倫（Rob Millen）說：「在那種狀況下，對直升機的風險在於，照明彈可能會進入旋翼葉片或發動機內，而這是不安全、不標準，又不專業的行為。」

加拿大軍用直升機10 月 29 日在國際水域和中方海軍殲-11戰機遭遇兩次，而投擲照明彈事件是其中的第二次。米倫說，這些解放軍戰機距離加國直升機近到只有100 英尺（約30公尺）。他並指出，加拿大等國曾多次眼見中方戰機飛近固定翼軍機，但卻很少見會對直升機採取這類行動。

第一次遭遇是在南海北方，距離西沙群島34英里（近55公里）的國際水域。第二次則是在西沙群島23英里（約37公里）的國際水域，而當時「渥太華」號正在西沙群島東方160公里的國際水域執行任務。據艦上軍官說，當事件發生時，這架加拿大直升機正在搜尋一艘先前發現的潛艦。

而米倫說，當天稍早他在駕駛加拿大直升機向前水平直飛，要返回「渥太華」號時，中方殲-11在距水面3000英尺（約914公尺）高處近距離加以攔截，但顯示並沒有敵意。不過，他指出，隨著這些戰機不斷在直升機旁繞飛，距離愈來愈近，到了某個程度就變得危險了。米倫直言，當直升機受到這些中方戰機製造的亂流影響時，就構成了危險。