房地產巨頭、紐約克萊斯勒大樓擁有者Signa，今年開始在漢堡市著手建造一座64層的摩天大樓Elbtower(易北大樓)，建造計畫原先取得穩定的進展。但是營建商Lupp的高層說，Signa已經拖欠了對公司的付款。

Lupp的財務主管Matthias Kaufmann說，由於開發商Signa的積欠款項，公司已經暫停了對Elbtower建案的建造活動。

漢堡市和該建案的投資人之一德國商業銀行(Commerzbank)都證實了停工的消息。

停工也引起外界對該大樓未來的質疑。該大樓原先預計竣工後，價值將達13億歐元。市府官員警告，此為德國房地產業遭遇困境的另一新的徵兆。

多年來，房地產一直市德國經濟的基石，貢獻GDP約5分之1，以及10分之1的就業。此前在低利率的推動下，數十億資金流向了被視為穩定而安全的房地產。

如今利率明顯上升，營建成本拉高，隨著銀行融資的減弱、房產交易量凍結，房價也下跌，許多開發商陷入困境。

該大樓位於漢堡市的港區附近，附近還有一座新蓋的易北音樂廳。大樓的承租人將包括美國的Nobu飯店和餐廳、怡安保險(Aon)，以及當地的幾家銀行。

Signa的執行長Timo Herzberg在數周前還接待了參觀人士，當時大樓的樓高已經到達約100公尺。

漢堡市官員Karen Pein說，Signa需要堅持之前的協定，否則將面臨各種後果。