新北市八里療養院今（3）日舉行新舊任院長交接暨宣誓典禮，新任院長李新民從卸任院長張介信手中接下印信，由衛生福利部政務次長王必勝主持監交，王必勝表示，明年八里療養院將成立北部首間司法精神病房，希望李帶領八里療養院開創新的里程碑。

王必勝致詞指出，張介信6年來帶領團隊通過精神專科醫院與教學醫院評鑑，獲得5項SNQ國家品質標章認證，建構新北區社區網絡，執行社安網多項計畫，並推動國家政策籌設司法精神病房創新醫療模式，疫情期間更肩負新北市傳染病應變精神療養院重任，表現受肯定。

李新民畢業於國防醫學院醫學系畢業、長庚大學醫務管理學系及國防醫學院生理學研究所雙碩士、國防醫學院醫學科學研究所博士，歷任八里療養院科主任及代理院長、玉里醫院副院長、桃園療養院院長及衛福部醫福會副執行長等職務。

王必勝表示，李新民於桃療院長任內，率領團隊獲得12項SNQ國家品質標章認證，成立台灣北部藥癮醫療示範中心；醫福會副執行長任內積極執行防疫政策，包含設置63處集中檢疫所；推動部立醫院籌辦17所住宿式長照機構、10家醫療大樓興建計畫及次世代醫療資訊系統規劃等重大專案，貢獻良多。

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