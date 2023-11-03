一名女網友稱她最近從男友襯衫口袋內，意外挖出一張2360元嬰用品店的發票，詢問之後，未料得到的解釋卻是「陪公司懷孕的女副總去買，當時女方沒帶錢包所以幫忙代墊」，讓她自認被當傻蛋火；未料網友卻一致炮轟她才是小三，「妳才是小三，人家夫妻去買嬰兒用品關妳屁事」。

據了解，原Po日前於匿名公社發文指出，她從男友的襯衫口袋意外挖出一張價值2360元嬰用品店的發票，當下深感疑惑。經詢，她從男友得到的解釋卻是陪公司懷孕的女副總購物，進一步追問下又再稱「副總沒帶錢包，幫忙代墊」，讓她傻眼直呼：「現在把當我白痴嗎！」

貼文一經曝光，網友紛紛湧入留言，「妳是第三者，快分手，正宮的復仇是很可怕的啊」、「確定您不是小三？」、「直接問他公司副總就知道了，真相是要自己去發掘的」、「他都買好嬰兒用品了，妳還等什麼 把套套刺破趕緊懷孕..」、「妳才是小三，人家夫妻去買嬰兒用品關妳屁事」。