柯文哲拋全民調誤差內贏也願當副手 徐巧芯無奈嘆「火車已過站」 @ChinaTimes

藍白合協商關鍵時刻，國民黨總統參選人侯友宜昨(2日)喊出，火車過站就不等人，而柯文哲今(3日)仍主張全民調，但也願意退讓，民調結果在誤差範圍內的話，願意擔任副手。對此，國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯認為，總統層級的藍白合已經火車過站，其實就是大家各選各的、各自安好。

徐巧芯在中天電視節目《大新聞大爆卦》中分析，總統層級的藍白合，已經火車過站，現在嘴巴上說還要繼續討論下去，可是時間也已不夠，大家對於各自的方案也沒辦法找出真的找出共識，其實就是大家各選各的、各自安好，然後在野黨還是可以集中力量在很多議題上面，以監督民進黨為己任。

徐巧芯認為，朱立倫主席提出新方案也不是在談判，是點出民眾黨跟柯文哲的短版，透過談判為名，彼此都在講對方哪裡不夠好；她也透露，身為被提名的候選人來說，也能理解為何柯文哲無法接受日本立委提名人投票的制度，因為國民黨有人數優勢，所以才講說，並不覺得兩邊是找出方案合作，而是講出自己長處跟對方短處。

即便柯文哲提出誤差範圍內可以接受當副手，但徐巧芯指出，從國民黨角度來看，柯還是堅持當正，現在時間來不及，應該藍白各自徵詢副手人選，然後不分區名單要漂亮，讓大家有動力願意投票，自然可以有良性競爭，雖然火車已經開過去了，藍白合開始新的一頁，最後討論可能是不分區立委席次、區域立委席次，國會如何極大化，其實總統這一局，雙方再多談一天藍白合都是對互相選情的傷害。