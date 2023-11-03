「紐約時報」報導，美國無人機正在加薩上空飛行，協助拯救被巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯綁架的人質。美軍一直提供武器和建議給以色列，但出動無人機顯示美國正扮演更積極角色。

「紐約時報」（The New York Times）引述兩名美國國防部官員和一名分析師的說法報導，美軍正派遣無人偵察機在加薩走廊（Gaza Strip）上空飛行。官員說，這些無人機是用來幫忙拯救人質；這顯示美國在當地的行動比先前所知更為積極。

美方出動的機型是特種作戰部隊操作的MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人偵察機，最早是在10月28日追蹤全球飛航狀態的Flightradar24網站上被發現。不過，五角大廈官員說，這些無人機自哈瑪斯（Hamas）今年10月7日突襲以色列之後數天就開始活躍於當地。

以色列經常派機在加薩上空偵察，但美國國防官員說，據信這是美國無人機第一次在加薩執行任務。

這些無人機於以巴衝突的緊要關頭出動。以色列才剛開始對加薩展開地面入侵，同時聲稱哈瑪斯手裡握有逾240名人質，其中10人據信是美國人。

美國國防部官員說，這些未搭載武器的偵察機並未支援以色列軍方的地面行動。兩名官員表示，無人機的任務目標是協助找出人質位置、監測生命跡象，並將線索傳給以色列國防軍（Israel Defense Forces）。

美軍一直在提供軍事援助給以色列，包括炸彈和砲彈，自10月7日以色列遇襲以來，也部署了兩艘航空母艦和數百名兵力到中東。

美方還派遣數十名突擊隊員到以色列，在人質解救行動上提供建議。但出動偵察機一事顯示，五角大廈在以色列國防軍拯救人質的關鍵任務中，正扮演更積極的角色。

這些無人機的飛行軌跡集中在加薩南部，距離以色列軍方在加薩北部的初步推進地點大約24公里。

一直在追蹤這些無人機的飛航研究員史密斯（Amelia Smith）說，看來美方至少出動了6架MQ-9。紐時和史密斯分析其中數架，它們在加薩上空7300公尺到7900公尺的高度盤旋約3小時。

MQ-9是美國空軍第一款「獵殺」無人機，但由於配備精良感應器，且一次可在任務地點上空盤旋超過20小時，因此主要用來執行偵察任務。

MQ-9曾在伊拉克、阿富汗及敘利亞執行空襲和情報蒐集任務。全球有多國軍方採用這款無人機，但不包括以色列。