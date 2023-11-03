苗栗市代會主席王封台建議台鐵苗栗火車站設置電扶梯多年，始終未被台鐵接納。（謝明俊攝）

苗栗市代會主席王封台建議台鐵苗栗火車站設置電扶梯多年，始終未被台鐵接納。（謝明俊攝）

苗栗市代會主席王封台建議苗栗市公所裝設樓梯輔助昇降椅，獲得市長邱鎮軍支持裝設。（謝明俊攝）

自幼行動不便的苗栗市代副主席王封台，出任公職10餘年來持續建議台鐵苗栗火車站電梯問題，以及爭取設置電扶梯等議題，但在綠營執政下始終未獲重視。日前，民進黨禮讓參選苗栗縣山線立委曾玟學，突然宣布結合立委沈發惠爭取台鐵同意設置電扶梯，讓王封台好不委屈，感嘆綠營民代從來就不聞不問，一到選舉就跳出來割稻尾，台鐵也隨之附和，引發許多殘障朋友群情激奮大聲抱屈「綠能，殘障不能！」

苗栗市代會副主席王封台，3歲時因罹患小兒麻痺症後造成行動不良，因此，他從當選苗栗市水源里長後，就持續為爭取友善殘障朋友公共設施而發聲，並出任苗栗肢體傷殘自強協會理事長等社服團體職務，以及苗栗縣公共建築物無障礙設施勘檢及審查小組委員，苗栗市公所設置縣內首座殘障長輩專用樓梯昇降椅，苗栗縣政府首輛大型復康巴士等，都是由王封台提議設置。

2010年間，王封台因接到殘障朋友多次反映舊有台鐵苗栗火車站內許多設施，非常不便於殘障人士進出，尤其是輪椅族，更是寸步難行，由於當時苗栗火車站準備重建新站體，王封台提出建議，包括新建電扶梯，以備殘障朋友及長輩方便進出火車站，但是卻未見台鐵納入。

苗栗火車站新站體建築完工後，王封台多次接到殘障朋友反映，站內電梯經常故障，甚至是被困電梯內，還險些悶死電梯內，他多次向苗栗火車站反映，但結果總是狗吠火車，但王封台仍然不放棄，持續向苗栗火車站爭取。

王封台說，多年前他就多次建議苗栗火車站增建電扶梯，還曾獲得苗栗縣政府專案列管，立委徐志榮也曾指派秘書赴苗栗火車站會勘，但在綠營執政下，他人微言輕，建言始終不被重視。

日前，民進黨禮讓參選苗栗縣山線立委的縣議員曾玟學突然向媒體宣稱，已結合立委沈發惠爭取獲得台鐵同意在苗栗火車站增設多項設施，其中包括電扶梯，王封台認為曾玟學向來對苗栗火車站友善殘障設施不聞不問，如今突然跳出來割稻尾，台鐵先前對他不理不睬，現在卻又配合曾玟選要參選立委演出，讓他感到很心傷，王封台質疑難道這就是「綠能！殘障不能」嗎？