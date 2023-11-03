身為國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士的台北市議員許淑華，過去對台北市與外國交流、推動文化產業都相當用心。近日她還出席台法教育文化交流擔任主講者，幫助台灣學生拓展國際觀。

許淑華昨（2）日在臉書發文指出，自己在文化交流當中，主講的題目為「藝術文化對城市發展的影響」。許也對活動主辦方、協辦方表達感謝，其中包括，城市大學民生學院院長蕭靜雅、法國在台協會、法國葡萄酒文化教育協會，向他們努力在民間推動學生建教合作致上敬意。

針對上述活動，許淑華還提到，有特別邀請到南法葡萄酒莊園、具專家身分的David Capdepon分享祖傳釀酒秘方。許還表示，歡迎在校學生到酒場實習，自己也會繼續力推餐酒文化與國際交換生合作方案，「讓台灣學生更有國際觀！」

許淑華臉書全文。（圖取自許淑華臉書）

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！