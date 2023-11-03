蔡姓男子1日下午到台南市中西區1家銀行辦理解除警示帳戶，遇上警察上前盤問，他佯裝被害人，以手機打字供出其他3名同夥，自稱遭挾持監控，警方一併逮獲4人並查出毒品，依照詐欺罪與毒品嫌移送台南地檢署偵辦。

41歲蔡姓男子10月底受好友33歲的施姓男子蠱惑，藉口投資虛擬貨幣，要他提供帳戶存摺、提款卡使用。蔡男提供之後即發現帳戶被匯入百萬元，卻遭凍結為警示帳戶無法提領，近日在施男、32歲黃男與30歲的楊男陪伴下，到中西區一家銀行臨櫃打算解除警示帳戶。

蔡男獨自進入銀行辦理帳戶解凍，立刻引起行員懷疑報警，警方到場後，心虛的蔡男突然以手機打字，神祕的告知警方自己受人監控，佯稱被害人，並供出同夥就在門外。

警方兵分3路，先控制蔡男，再分頭找躲在汽車內的楊男與躲在超商內的施男、黃男。楊男見事跡敗露，一度拔腿狂奔，與警方在街頭追逐100公尺，終於氣力放盡就逮。另一頭警方也在超商順利逮獲施、黃2人，2人持有不明來源的15張提款卡，施男身上並藏有K他命毒品。楊、施、黃3人帶回驗尿皆有陽性反應。

警方發現，蔡男雖稱被害人，但名下戶頭被列警示帳戶，仍為詐騙嫌犯身分，將4人依照詐騙與毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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