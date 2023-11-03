中職「台灣大賽」4日登場，兩隊都在各自主場做最後備戰，對手戰先發投手人選，樂天桃猿總教練曾豪駒不願先鬆口透露，僅說：「就是排最好的選手而已，都排好了，就看比賽打下去怎麼樣。」聯盟預計下午4點會在官網公布兩隊先發投手。

桃猿總冠軍賽28人名單與季後挑戰賽沒有太大異動，只有把陳禹勳換成陳克羿，3洋投同樣帶上威能帝、道博格、豪勁，捨棄霍爾，曾總表示，豪勁跟霍爾對戰都不錯，但考量豪勁從季末與中信兄弟的系列賽起，對比賽專注度、掌握度很好，教練團更能掌握，就選擇他。

面對重回一軍第3年就打進台灣大賽的味全龍，桃猿投捕也都做好提防「速度戰」的準備，曾豪駒說：「知道他們是全聯盟最會盜壘的球隊，投捕都會注意，就看臨場掌握。」他認為，不只是守備，投手、打擊等每個環節都是關鍵，就看誰的掌握度好誰就有機會獲勝。

至於林子偉在總冠軍賽的定位仍是內、外野「工具人」，曾總表示，不只期待林子偉，也希望有上場的人都能把最好優勢展現出來，棒球打的是團體，每個人都要有辦法幫助到球隊。