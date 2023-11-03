由《窒友梅根》製作群，聯手《姐姐妹妹殺起來》導演暨《換人殺砍砍》編劇，共同推出的驚悚新片《劊樂時光》，即將在11月10日於全台駭人獻映。身為砍殺電影與佳節電影狂熱粉絲的導演泰勒馬克林泰爾與編劇麥可甘迺迪，這回將以鮮血、凶器、連環殺手，結合時下最夯的平行時空元素，打造充滿惡趣味的血腥聖誕節。

片中的殺手造型更是別出心裁，向經典《驚聲尖叫》（Scream）看齊，致力打造出「天使版鬼面殺手」，而該造型隨著海報釋出，全白披風掛袍的模樣，也引發網友熱議以為是「月光騎士」變身連環殺人魔。滿滿的血腥與驚悚元素，更讓本片強勢入選多個恐怖奇幻影展，獲得觀眾滿載好評！

血腥爽度滿點的最新聖誕砍殺電影《劊樂時光》，是編劇麥可甘迺迪繼《換人殺砍砍》之後，以經典聖誕電影《風雲人物》作為創作靈感，融合拿手的砍殺類型，所為觀眾帶來新鮮又驚悚的恐怖力作。他興奮地表示：「我愛聖誕電影，也愛砍殺恐怖片，我一直想將兩者結合；對我來說沒有什麼比用鮮血、內臟和騷亂，致敬經典電影還要更好的方式了！」他找來同為砍殺電影與佳節電影狂熱粉的泰勒馬克林泰爾導演，兩人合體打造出這部瘋狂又血腥的作品，甚至利用可愛點心「拐杖糖」惡搞成爆頭殺人凶器，把聖誕老人的壞壞名單升級為「壞壞殺人名單」，更將聖誕節代表物之一的「天使」，打造成驚悚指數破表的連環殺人魔。

媲美聖誕殺人夜版《驚聲尖叫》的《劊樂時光》，也向《驚聲尖叫》看齊，尤其對殺手的造型別出心裁，致力打造出「天使版鬼面殺手」。不過初期設計的幾個造型，都因為「太漂亮」而遭導演打槍，因此轉而參考許多聖誕樹頂上的天使裝飾。

對於這部分的設計過程，導演也分享：「我們想要比『鬼面殺手』更大一點的東西，但仍要保有天使的感覺，要有連帽掛袍的輪廓，希望臉部可以是非常空白的樣子，所以參考很多那些常常看起來毛骨悚然的聖誕樹頂天使裝飾，嘗試能夠接近那種獵奇形象。」而最終完成的全白披風掛袍的殺手造型，在隨著片商釋出的中文海報當中，也引發網友熱議，以為是「月光騎士」變身連環殺人魔！