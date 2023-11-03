前大法官吳陳鐶的女兒、台北地方法院法官吳佳樺，因審理黃姓醫師刊登挨罰5萬元的案件，她聲請釋憲，憲法法庭判決《醫療法》84條，禁止醫師為醫療廣告的部分，違反言論自由保障，判決立即失效。

本案是因2015年黃姓醫師在他臉書粉絲專頁，刊登關於修復皮膚老化及解決掉髮問題等的療法，隔年，台北市衛生局認定黃男的文章是醫療廣告裁罰5萬元，黃男不服提訴願遭駁回後，向台北地院提起行政訴訟。

吳佳樺法官審理後認為，醫療法限制只有醫療機構才能醫療廣告，醫師或其他非醫療機構都不得為醫療廣告，是對醫師進行差別待遇，侵害醫師關於憲法保障的平等權；況且醫療廣告是具有商業上的意見表達，屬商業性言論，禁止醫師醫療廣告限制其言論自由。

吳佳樺指出，限制從事醫療廣告者必須是醫療機構，類似行業獨占制度，並非個人努力就可以達成，依照大法官多次釋憲所建立的職業自由三階理論，醫療法的限制規，也侵害了非醫療機構的醫師之職業自由。

法官吳佳樺也舉例美國聯邦最高法院的判決，認為言論自由是在保障對話，不單是保障表意者說的自由，同時也在保障接收資訊者「接收資訊的權利」，使消費者及大眾得接收正確商業資訊作成決定，因此全面禁止醫師為醫療廣告，非重要的政府目的應屬違憲。