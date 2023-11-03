雲林縣長張麗善2023年4月間出席永續城市論壇以「農業永續雲林先行」為題分享雲林經驗。（雲林縣府提供）

2023年國家永續發展獎得獎名單日前揭曉，雲林縣府的「資源永續、低碳創新雲林農業永續轉型計畫」勇奪政府機關類獎項，該獎項從無六都或中央機關以外單位獲得，雲林縣府是第一個。

行政院永續發展委員會舉辦的國家永續發展獎，分為教育類、企業類、民間團體類、政府機關類共4類，今年有121個機關團體報名，75單位進入複選，其中政府機關類入圍的有13項計畫，雲林縣府脫穎而出獲獎，是6個得獎單位之一。

另5個獲獎單位為高雄市政府工務局、國軍退除役官兵輔導委員會清境農場、勞動部職業安全衛生署、農業部農田水利署、台中市環境保護局。

計畫處長李明岳指出，雲林農業產值多年名列全國第一，農業相關產業鏈超過6成人口從事，65歲以上老農高達21％，亦即每5人即有1人隨時會退休或因意外風險將不再繼續從農的高齡族群，引發糧食安全危機並非不可能。

此外，地球氣候異常導致農業難以維持穩定產量與品質，農業轉型是重大課題，縣長張麗善上任後積極推動低碳、負碳、科技智慧農業。

雲林縣政府於2019年成立地方創生專案辦公室、因應氣候變遷專案辦公室後，積極推動跨域議題合作與資源整合，完成雲林農業活動溫室氣體盤查、重點農業剩餘資源盤點，2022年出版雲林縣農業減碳政策報告書。

李明岳指出，縣府以上述基本資料，訂出溫室氣體排放熱點、農業剩餘資源減量減碳目標，提出產業轉型、未來農業、社會支持三大面向的具體減碳行動方案。

創新典範實績包括精準用藥與施肥、智慧節水節能、農作物碳匯評估機制、企業組織減碳與排碳管理等，並藉由數位轉型、綠色轉型帶動農業升級，推動農業「淨零排放」概念。

他表示，雲林農業永續轉型的目標是弭平勞動力缺乏、產量缺口、協助農業接軌減碳趨勢，吸引青年返鄉，讓各界看見雲林農業發展的活力與多樣性。