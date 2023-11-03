巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部今天表示，以色列空襲加薩走廊賈巴利亞（Jabalia）難民營的聯合國學校附近地區，造成至少27人喪生。

法新社報導，加薩走廊（Gaza Strip）衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra） 表示：「已找到27名罹難者遺體，另有許多人受傷。」

法新社畫面顯示，大批民眾衝上前救援，現場有數人傷亡。法新社無法獨立證實傷亡人數。

一名婦女在學校操場上哭喊：「這些孩子年紀不到10歲，就只是從食堂買點東西，然後就被炸成碎片了。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）證實，「這個區域在過去兩天遭受猛烈轟炸後」，旗下在賈巴利亞的學校受損。

UNRWA表示，聯合國開辦的學校在過去一天有4所受損，這些學校收容了近2萬名流離失所的民眾。

除賈巴利亞外，另一所受災學校在沙提（Shati）海灘難民營，另兩所學校在加薩走廊中部布賴吉（Bureij）難民營。