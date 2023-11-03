參選苗栗縣第2選區山線立委的國民黨籍苗栗市長邱鎮軍抨擊綠營行政不中立。（謝明俊攝）

苗栗縣第2選區山線山委競逐提前引爆，民進黨禮讓參選的縣議員曾玟學，3日大肆宣批對手邱鎮軍的2名志工進入校園發競選文宣，邱鎮軍陣營則火力全開反擊，2日副總統賴清德赴部立苗栗醫院視察，只有曾玟學全程陪同，苗栗縣立委徐志榮及邱鎮軍都未獲通知，賴清德率先與曾玟學創下違反行政不中立的惡例，還敢指責別人不中立？

3日一早，曾玟學的競選團隊逮到2名邱鎮軍團隊志工進入頭份市某國中發放競選文宣，曾玟學隨在網路大肆抨擊邱鎮軍競選團隊違反行政不中立，政治不能走進校園等等，邱鎮軍獲得也隨後向學校、學生及家長致歉，並承諾會加強志工團隊的選務法律知識。

邱鎮軍認為，志工們的無心之過，卻讓綠營議員像是撿到槍一般，刻意公布在媒體群組裡攻擊，甚至出言恫嚇，曾玟學更是見獵心喜的立即在臉書上po出相關文章，但是民進黨一向雙標，常常被迴力鏢打得鼻青臉腫，最近趙天麟外遇中國籍女子一事，造成國安疑慮，竟還不辭去立委職務，還繼續參加國防委員會的機密預算會議，民進黨對此毫無表示，可見民進黨的臉皮之厚，人不要臉、天下無敵。

邱鎮軍並質疑，2日，副總統賴清德視察部立苗栗醫院，討論有關放射腫瘤中心與急重症醫療大樓的擴建事宜。過去依照往例，中央長官前來視察地方時，都會邀請當地立法委員及地方首長陪同，為何2日賴清德的行程，苗栗縣立委徐志榮和他都未獲得任何通知與邀請，卻只有曾玟學全程陪在賴清德身邊？

邱鎮軍點出，況且他兩天前才向鄉親報告，全力支持部立苗栗醫院放射腫瘤中心與急重症醫療大樓擴建案，並且已協助部立苗栗醫院完成取得醫院周邊苗栗市公所所屬用地使用權，賴清德副總統為何不邀請他一同來全力支持提升苗栗醫療品質呢？

邱鎮軍重磅反擊曾玟學，指出曾玟學3日的貼文正好打臉他自己，如果曾玟學心中有行政中立一事，為何2日陪同賴清德時，穿的卻是立委參選人的背心呢？甚至還穿著立委參選人的背心上台向部立苗栗醫院同仁發表演說，內容跟先所發佈的醫療政見相似，2日賴清德的行程，究竟是副總統視察的公務行程？還是設定好的競選行程。也請賴清德總統參選人與曾玟學立委參選人及衛福部說清楚，給苗栗鄉親一個交代。