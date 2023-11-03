2023金馬影展28日於官網開放線上購票，在影迷狂熱支持下，已有超過185場秒殺和即將完售，銷售率突破七成六，刷新影展票房紀錄！3日除了公布多部影片的加映資訊，也揭曉另一部神祕影片，《娥摩拉罪惡之城》義大利名導馬泰歐賈洛尼一舉贏得威尼斯影展最佳導演、新演員馬斯楚安尼獎的新作《少年的漂浪旅程》，也將在金馬影展亞洲首映。

長期關注社會底層小人物的義大利名導馬泰歐賈洛尼，繼《娥摩拉罪惡之城》、《狗奴人生》後，新作《少年的漂浪旅程》以移民偷渡入歐為題，找來社群軟體上擁有百萬追蹤的年輕樂手賽杜薩爾飾演一名懷有音樂夢想的少年，為了一展才華，從非洲塞內加爾啟程，踏上前往歐洲大陸的未知旅程。影片不僅翻轉歐洲觀點，更從移民視角出發，將數名真實案例，化為情節跌宕、驚心動魄的公路冒險，宛如一部現代版的奧德賽史詩，與今年影展也有放映的波蘭名導阿格涅斯卡霍蘭的《邊境無間》相互呼應，更代表義大利角逐奧斯卡最佳國際影片。

金馬影展也將確定加映《愛情城事》、《不夠善良的我們：第1-2集》、《短片B：天上人間》、《笑傲江湖之東方不敗》、《小畢的故事》、《最想念的季節》、《惡之地》、《親愛的陌生人》、《罪美人》、《莊園魅影》、《衝三小劇場》、《國王說好個絕世奇機》、《青魚》、《李滄東：反諷的藝術》和《獻給火山戀人的安魂曲》共22個場次。神祕場與加演場將於4日下午一點起，於官網售票系統以及金馬影展展前服務台開賣，影迷千萬要把握機會，搶先購票。