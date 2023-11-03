高雄市農業局將農村再生計畫運用敏捷專案管理，以「百鍊鋼化繞指柔－公務體系專案敏捷化經驗」與國內許多大型企業競爭下，勇奪由國際專案管理學會台灣分會PMI-TW主辦，有專案管理界奧斯卡獎之稱的「2023 PTGA專案管理大獎－敏捷領袖獎」。

高雄市農業局表示，敏捷管理手法現為許多大企業所愛用，包括亞馬遜、Spotify、特斯拉等，都已經在使用敏捷的管理架構。敏捷管理的特色是價值產出導向，專注於高價值成果的迭代產出，在每一個迭代中，又保持靈活性，因應狀況的不同而可以隨時調整，在應對多元狀況、高度變動的農村發展而言，更具優勢。

農業局指出，每個農村社區的特色及底蘊不同，需要有靈活應變的發展模式，在研究企業界不同的管理模式後，選用目前大型企業常用的敏捷管理機制導入輔導管理工作上獲得良好績效，包含永安新港社區榮獲金牌農村的全國大獎，4位社區幹部獲得農村領航獎、8社區農產品榮獲比利時國際風味評鑑共17顆星殊榮。

高雄市農業局長張清榮表示，農村社區每一個發展階段目標都不一樣，過程中也會遭遇不同困難，可謂無時無刻都在應變中，因此，要完善農村的發展輔導工作，勢必要找到一個合適的管理方式。

農業局表示，農村發展科科長方啟峰將公務機關及農再社區導入敏捷管理經驗參與競賽，獲得敏捷領袖獎項，是對該局農村再生社區績效的高度肯定，未來更將逐步地擴大推動，將敏捷導往更多社區，也讓高雄農村有更多元的發展成果。