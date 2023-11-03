「最強里長」、台南龍崎區牛埔里前里長陳永和，參選下屆台南立委，挑戰民進黨王定宇，4日將於歸仁區成立競選總部，卻強碰民進黨總統參選人賴清德也將在同一時間於仁德區成立全台第一個競總，預計將有萬人到場支持，有支持者勸他改期，他只霸氣說，不用改，願意來相挺的，都歡迎共襄盛舉。

本身經營螺絲工廠的陳永和，因反對故鄉牛埔設龍崎掩埋場，2014年返鄉選里長並當選，2018年甚至越級選台南市長，雖一路不被看好，卻拿下近12萬票，是當年的第三高票，跌破不少人眼鏡，宣布參選南市第六選區立委，更是他3度參選以來，頭一回成立競總總部。

他說，以前選舉沒成立過競選總部，從選里長是1人參選，到選市長是一家子陪他參選，再到現在選立委，有一群人陪著他一起努力，大家的訴求無非是希望能打破藍綠。他說，明天競總成立邀請的都一路支持他的鄉親，由牛埔里、龍船里的長輩為他授戰旗、披彩帶。

陳永和提到，2個多月前就敲定競總成立的日子，沒想到會遇上賴清德也在這天成立，雖有建議他改期的聲音，但這天是他公司成立滿40年，他說，當年創業第一個客人明也將到場，而員工們也會參與，「這塊土地屬於每一個人，不是任何一個政黨，我要走自己的路。」

台南第六選區為現任民進黨王定宇爭取連任，國民黨由不分區立委陳以信征戰，陳永和沒有政黨奧援，但過去越級選市長的成績不俗，對手也不敢小覷，他近來也飽受流言蜚語指他參加選舉「別有目的」、反對在台南設立焚化爐等謠言。

他強調，從沒有反對在台南設立焚化爐，也不曾向民進黨或其他政黨要求過任何職位，重申參選是訴諸理念，「這次如果不敢走出來，那明天就有可能看著別人橫著走過你面前了！」他說，自己從宣布參選以來都是玩真的，疾呼「立委要選人格，不要含淚投票」。