根據中國商務部官網周五發布的簡短聲明，商務部部長王文濤在11月1日會議上向美光總裁兼執行長Sanjay Mehrotra表示，中國將優化外商投資環境，並為外國企業提供服務保障，「我們歡迎美光繼續在中國市場紮根，在遵守中國法律與規範的前提下，取得更好的發展」。

隨著美中晶片戰越打越烈，中國國家互聯網信息辦公室在數個月前宣布美光在中國銷售的產品未能通過安全審查，將禁止關鍵的基礎設施業者採購美光產品。

近來華盛頓和北京之間的緊張局勢似乎正持續緩解。兩國官員正在為美國總統拜登和中國國家主席習近平在APEC高峰會場邊舉行雙邊會談做準備。

美國將在11月12至17日於舊金山舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

在這場備受關注的「拜習會」登場前，美國財政部長葉倫周四表示，美國並未尋求和中國「脫鉤」，兩國經濟完全脫鉤是「根本不切實際」的事，尤其是考慮到亞洲供應鏈的複雜性，以及亞洲與中國深度的經濟連結，「美中經濟完全脫鉤或印太等各國被迫選邊站都將給全球造成巨大衝擊，美方對這樣分裂的世界及其災難性的影響毫無興趣」。