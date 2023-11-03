「工作壓力大」是外國人對日本人常見的印象，最近一份調查顯示，日本人在全球的職場幸福感排名中墊底，第一名則由土耳其奪下。

彭博社報導，麥肯錫健康促進研究院（McKinsey Health Institute）日前針對全球30個國家進行一項調查，評估員工的生理、心理、社會和精神健康狀況，總共有3萬多人受訪。

調查結果顯示，土耳其員工的幸福指數最高，拿下78分；印度排名第2，有76分；中國則名列第3，獲得75分。而日本則落後最後，只拿到25分。全球平均得分為57分。

報導指出，雖然日本企業以終身雇傭和工作保障享有盛名，但這也意味著員工即使不滿意，也很難換工作。企業諮詢顧問柯普（Rochelle Kopp）表示，日本人對職場的滿意度向來很低，調查結果也反映了這一點。

柯普進一步解釋，日本人的工作壓力大，同時有愈來愈多企業開始和員工簽訂短期契約，增加了不確定性。

麥肯錫的調查顯示，對工作抱持「正面」感受的員工，普遍健康狀況良好，更能為工作帶來創新想法，表現也更出色。