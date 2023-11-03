萊爾富傳出創辦人光泉牧場汪家全面撤出經營權，萊爾富表示，有關此次股權移轉，僅為股東間的股份轉移，並不會影響到超商的各項營運，萊爾富過去經營，一直都有專業經理人把關，未來也將持續為社會大眾提供優質的商品與服務。

萊爾富指出，公司已由原大股東聯邦投資代表李文明擔任董事長、萊爾富事業整合長郭純宜升任總經理，目前組織進行整合中。

成立於1989年的本土超商品牌萊爾富，是國內4大超商體系中的老三，也是台灣第一家本土起家的超商。（編輯：楊凱翔）1121103