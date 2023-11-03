陳奕迅3日在澳門出席記者會。（環球音樂提供）

陳奕迅相隔5年推出新專輯《CHIN UP!》，今（2日）在澳門舉辦發片暨續約環球音樂記者會，現場並首播新歌〈社交恐懼癌〉劇場版MV，驚喜的是，MV意外邀請到巨星梁朝偉跨刀，在劇中飾演開鎖匠一角，成為MV最大彩蛋。

〈社交恐懼癌〉一曲傳達「我們與眾不同也要活得自在。要是人云我亦云，又怎能任我行」？MV中除了驚喜找來梁朝偉，陳奕迅也親自演出有社交障礙的男主角，養育的毛氈苔成為精神寄託，某天捧著毛氈苔到陽台準備餵食，不慎手滑導致毛氈苔摔落地面，情急的他出門忘記帶鑰匙，一心只想救回暱稱「毛毛」的毛氈苔，於是在恐慌中，大樓管理員為他找來梁朝偉開鎖，2大天王驚喜合體，讓粉絲又驚又喜。

陳奕迅表示一開始看到劇本，腦中直接鎖定梁朝偉演出，對方獲邀後一口答應，另想邀約張學友飾演大樓管理員，可惜因檔期緣故錯過合作機會。MV導演為張傑邦今出席記者會，回憶拍攝當下困難度，張傑邦笑稱要抓到MV中餵食毛氈苔的蚊子相當困難，難度甚至還比找來梁朝偉高。