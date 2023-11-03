台南市一間在地知名海產店即日起將暫停營業，後有路過民眾看見店外所高掛的兩紅布條，再看見布條上的公開原因後大感離奇，並將此一幕拍下，上傳至網路，瞬間引發熱議，一眾網友紛紛搖頭大歎：「可惜了！」

據了解，一名網友日前於臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，可見該海產店門外高掛兩紅布條，藉此方式向民眾公開停業原因。根據紅布條內容顯示，店家解釋關於停業原因，「因房東信了佛教，教友跟她說租了殺生業所以才會生了場大病，差點害死她！」；店家也同時強調，「出爾反爾說不租了，從今日起暫停營業」。

隨後一名民眾路過見此一幕，拍下照片後上傳網路，大歎：「可惜了，台南小東路知名海產店」。該文一經曝光，網友們紛紛議論「信教信到瘋了」、「看的出來老闆很幹」、「蔬菜也有生命啊！只是沒情感而已，有種都別吃」、「房東會因出租受殺生業生病，那房客業者不就完蛋了？」、「接下來租給素食業者嗎？」不過，也另有網友提出此情況與宗教無關，重點是胡亂下指導的人。