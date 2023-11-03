高雄駁二藝術特區「本東倉庫商店」2021年發生大火、付之一炬。（本報資料照片，袁庭堯攝）

高雄駁二藝術特區「本東倉庫商店」2021年發生大火、付之一炬。（本報資料照片，袁庭堯攝）

高雄駁二藝術特區「本東倉庫商店」2021年3月發生惡火、付之一炬，事後火調報告直指起火原因為「冷藏櫃電線短路走火」。保險公司近一步函詢電機技師公會，發現短路原因可能為「店內豢養的寵物咬破電線外皮」導致，先理賠高市府及相關人109萬元後向經營者、愛貓插畫家李瑾倫代位求償。高雄地院認為，李女平時有僱請水電工巡查保養設備，火災已難以回溯電線當時狀況，火調報告也未提及寵物嚙咬的可能，判李女免賠，可上訴。

「本東倉庫商店」位於駁二藝術特區自行車倉庫，倉庫建於1973年，為檜木屋頂結構、磚造牆面的建築物。早期文化局為了保留駁二完整倉庫群、先向私人承租，2010年由當時辭去代理市長職務的陳其邁與友人共同租下成立「倉庫自行車學校」，2013年時轉租給本東倉庫國際開發有限公司營運，負責人為愛護動物插畫家李瑾倫，該場域網羅國內外創意商品，一樓為商品區，二樓為裝訂工房，以關懷流浪動物聞名。2021年3月9日凌晨驚傳惡火，檜木主體架構的倉庫歷經2小時搶救仍付之一炬，所幸無人傷亡。

消防局火調報告指出，倉庫起火點為1樓吧檯區西北側「平台式冷藏櫃」附近，該處有電線熔痕，經消防署鑑定，研判起火原因為電氣引燃可能性較大。

保險公司認定業主管理不當，事後估算倉庫損害，依保險契約賠償文化局及相關保險人共計109萬元後，全數向李瑾倫求償。

李瑾倫辯稱，她從2012年起承租本東倉庫商店，租賃期間的消防安全檢查均由出租人文化局辦理，現場營業的管理、器材設備維護，也都有聘請水電工專門維護保養，平時均無異狀，她已盡到維護責任，倉庫也有折舊問題，保險公司不該把起火原因及責任算在她頭上。

許姓水電工則證稱，每天一早都會去開門巡店，用電表檢測電器是否正常。他也提醒員工，每週都要清洗冰箱、冷氣、冰櫃或是電風扇，確保運作正常及省電。店內電器都有專屬迴路，不用多孔插座，火災前1年才請廠商替冷藏櫃添加冷媒並清潔散冷散熱鋁片，保養維護上絕對沒有問題。

林姓火災鑑定人表示，造成電線熔斷主要原因是短路，原因可能是塑膠披覆劣化造成電線正負極短路，也有可能是冷藏櫃本身有瑕疵。

法官認為，李瑾倫平時已注意用電及電器保養相關事務，難認有管理不當導致火災的責任。

但保險公司不死心、函詢電機技師公會，發現短路原因可能為「店內豢養的寵物咬破電線外皮」導致，要求法官深入調查。但法官認為，火災就是一個毀滅性的證物，已無法回溯到底是不是有寵物去咬齧的情形或灰塵的情形，考量消防局火調報告並沒有把寵物嚙咬的可能列入，最後認定沒有再調查的必要，判李瑾倫無責免賠，可上訴。