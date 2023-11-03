許多民眾吃芭樂習慣把籽挖掉，不過營養師高敏敏表示，芭樂籽雖然很硬，營養卻很豐富，除了有蛋白質、維生素C、膳食纖維，還有鐵和鋅，有助減肥、舒緩發炎體質、幫助排便，還能降血壓，建議民眾吃芭樂連籽一起食用。

高敏敏在臉書發文表示，長輩認為吃芭樂籽可能造成便秘，其實芭樂膳食纖維高、吸水力強，若搭配足夠的水分，反而能促進腸胃蠕動、幫助排便，建議民眾吃芭樂連籽一起吃更健康。

高敏敏列出芭樂籽的營養成分，包括蛋白質、膳食纖維、維生素C、不飽和脂肪酸、類胡蘿蔔素，另外還有鐵和鋅。

至於芭樂籽的好處，高敏敏表示，芭樂籽零膽固醇、高纖維又有飽足感，餐前吃可以幫助減肥；豐富的維生素C幫助中和自由基、降低發炎；高纖維搭配充足水分能刺激腸胃、幫助排便；另外富含鉀可幫助調節血壓。

高敏敏也建議，不習慣高纖飲食者、腸胃消化不佳者以及剛動腸胃手術者，在食用芭樂籽要注意攝取量。