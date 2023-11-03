音樂人劉家昌和前妻甄珍離婚後至今風波仍未平，當年劉家昌被譽為風流才子，與甄珍、謝賢的三角戀轟動一時，1978年娶了甄珍後，2015年才承認早在1987年就離婚，而1999年兩人就一度傳出離婚，但當時雙方否認，還扯出女歌手蔡幸娟是第三者，逼得蔡幸娟不得不第一時間開記者會否認，而劉家昌當時的回答也是一絕。

劉家昌過去旗下有不少知名弟子，如甄妮、劉文正、鳳飛飛、林青霞等，1999年傳出他與甄珍離婚，導火線是有「中國娃娃」、「小鄧麗君」稱號的徒弟蔡幸娟，當時蔡幸娟才剛從日本旅遊返台，聽此傳聞傻眼，透過經紀人否認說：「我不會和有婦之夫來往，反正清者自清，就讓不實傳言慢慢淡化吧。」

24年前蔡幸娟開記者會否認。（圖／中時資料照片）

未料，消息越傳越烈，蔡幸娟在經紀人王蕙鶯陪伴下開記者會自清，強調：「這是我進演藝圈以來，最嚴重的一件事。」並表示劉家昌老師和甄珍都是她的長輩，都可以當她爸媽了，不可能做出這種事，且她在年初錄音工作結束後，已經快一年沒見過劉家昌，又問她是否見過甄珍？蔡幸娟表示甄珍常在她錄音時送來零食和點心為她打氣，印象中兩個人感情很好，她眼中的劉家昌脾氣很好，「劉老師是一位很溫和的長輩。」

蔡幸娟在記者會上駁斥介入劉家昌婚姻。（圖／中時資料照片）

求證劉家昌，他一貫態度不正面回答，並表示這一輩子從沒承認和誰發生過男女關係，除非對方和他結婚，30年來心裡只有甄珍一人，其他不多說，除非有女明星站出來證實或拿出證據，「否則我不會承認，這是我一貫原則，不能打破」，並補充說：「你現在問我有沒有，我也不會否認，因為萬一我一否認，以後證實是有，那我不是自己丟人嗎？所以，我不會自己先去說。」

現年57歲的蔡幸娟外貌依舊維持得宜。（圖／中時資料照片）

劉家昌私下表示，許多過去的舊愛跟他分手後沒交惡，雙方仍有互動，就是因為他個性大方、無所謂，「你不承認，我就不會說，任何人不會從我嘴裡聽到半個字。」說他私生活如何如何，劉家昌都大器無所謂，但提到人格他就會極力想捍衛自己的清白，像是如果說他收人錢當打手，「拚了命都可以」。