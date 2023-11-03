工作上難免會遇到不如意或不合理的事，心裡因而產生不滿，甚至有了離職的念頭。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專分享，最有奴性特質的前3名星座，他們受到不公平對待，抱怨完依舊選擇乖乖上班，好像沒發生過一樣。

▎第3名、牡羊座

牡羊座屬於敢怒不敢言的類型，對老闆的話言聽計從，就算被不合理對待，內心感到不平衡，也只是喃喃自語抱怨，說給同事、家人或朋友聽，抱怨完心情就會變好，下次若遇到類似狀況，依舊是以相同的方式解決，經常將事情模糊化，不斷自我催眠這是小事，加上博愛精神，害怕說出內心的不愉快，會令老闆不開心，因此選擇默默接受，就成為老闆最愛的員工。

▎第2名、巨蟹座

巨蟹座心思細膩又敏感，能迅速注意到職場上任何變化，若被不合理對待，內心會感到不滿，到處訴說公司的不公平制度，但之後依舊任勞任怨，完成主管指派的任務，因為他們早已習慣工作舒適圈，只要公司待遇還可以，不打擾到私下生活，都願意聽從差遣完成工作，巨蟹座待在穩定環境才會有安全感，只要不是職場新人，通常能在一間公司待很久。

▎第1名、金牛座

金牛座屬於吃苦耐勞型，總是把吃苦當吃補，認為只要努力就能出頭天，主管說什麼就做什麼，儘管有時會感到不滿，但都只是放在心裡，而且由於工作繁忙，平時也沒時間抱怨，總是將工作擺第一，做事腳踏實地且話不多，只有休息時才會向人訴說不滿，金牛座並非真的有奴性，只是他們很能認清事實，把完成工作當成最終目標，難免被認為具奴性特質。