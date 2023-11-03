立法委員賴品妤驚喜現身新北市府，熱情與民眾合影。（柯毓庭攝）

民進黨籍立法委員賴品妤今（3）日下午驚喜現身新北市政府，參與新北市政府112年社區初級預防成果觀摩展，與新北市府副祕書長柯慶忠同場，兩人僅揮手點頭致意，各自散開拍攝「意外同框」，但沒有更多互動。

新北市社會局今天下午在新北市府六樓大禮堂舉辦「社區深耕 防暴生根」112年社區初級預防成果觀摩展，柯慶忠與社會局副局長許秀能等人皆出席，但在柯慶忠一個一個攤位參觀時，賴品妤驚喜現身會場，熱情向在場擺攤的社區打招呼。

賴品妤說，她今天會來參加這個活動是因為「轄內的社區有來參展」，也邀約她來參加，她才應邀前來，她在活動現場熱情與民眾打招呼、合影，人氣超高，也和在場區長熱情握手致意。

但賴和柯慶忠同場未有太多互動，僅向對方揮手、點頭致意，兩人各自散開在比鄰的攤位與民眾合影「意外同框」，但未站在一起合照，賴在攤位拍照時，柯也貼心在旁邊等待，有趣的是，和賴合影的民眾熱情邀約「副祕書長！一起來和我們拍照」，柯也疑因現場環境太吵雜沒聽到錯過。

對於賴品妤驚喜現身，柯慶忠說，有任何人來支持這個活動，都很歡迎，沒有特別的想法。

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