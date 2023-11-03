122萬股東注意了！中鋼時隔15年，再次祭出庫藏股，買回期間為11月6日起至明年1月5日，每股買回區間價格訂為16.98至37.26元。消息一出，引發PTT股板網友熱議，不少人看到最低庫藏價16.98元超驚嚇，「喊太低了吧 崩到17塊我就跟」、「這麼沒信心喔」、「瑟瑟發抖中」。

中鋼今（3日）召開第18屆董事會第8次會議通過議案，決定買回公司普通股案15萬張，買回期間為今年11月6日起至明年1月5日，每股買回區間價格訂為16.98元至37.26元，執行價格視市場實際情況而定，並強調，買回股份目的為轉讓給員工。

中鋼過去曾分別於90年、94年及97年實施庫藏股保障股東權益，此次為事隔15年再次執行。

中鋼表示，近期股價受到全球政經局勢及國際鋼市需求復甦不如預期影響，實已過度反應景氣下滑之預期，執行庫藏股，展現公司對於鋼鐵市場未來發展深具信心及維護股東權益的決心，並期望激勵員工士氣，努力共創佳績。

近兩、三年來全球受到新冠疫情、俄烏戰爭、大陸封控影響，衝擊全球經濟發展、壓抑市場需求動能及造成股市震盪，也影響鋼鐵市場需求。此段期間中鋼密切關注鋼鐵產業發展趨勢及全球經濟動向。

近期世界鋼鐵協會(worldsteel)公布2024年全球鋼鐵需求最新預測表示，利空因素已逐漸消除，需求谷底已過，復甦勢頭隱約浮現，明年全球鋼鐵需求將溫和增長1.9%，中長期仍屬樂觀。

中鋼近期股價頻破底，股東人數卻來到122萬創新高，在時隔15年買回庫藏股消息曝光後，引起PTT一票網友討論，紛紛回應表示，「春燕要來了 自己先買」、「16.98…有這麼沒信心喔」、「37.26T跟689T哪一個會先退伍」、「喊春燕沒人鳥 再不護盤以後就要挑戰20元了」、「順便發鋼杯啦，保證噴」、「20塊中鋼30塊台泥40塊大成」。