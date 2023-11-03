國民黨立委鄭正鈐2日上直播節目，討論到新竹市選情，他指出，民進黨提名的林志潔在竹市選舉看板數量很多，背後的金主是誰？對此，林志潔提出3點反擊，她說鄭正鈐從年初就開始掛看板，她的看板多是與賴清德合體照，反觀國民黨自家總統候選人難產，這要怪誰？

鄭正鈐上直播節目與國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇，討論到新竹市選情時，他提到看見對手林志潔這麼多的看板，當然會有些擔心，鄭正鈐也說，林志潔常以「陽明交大教授」來作自己人設，但大學教授有財力買這麼多看板嗎？

陳學聖還在節目中表示，立院民進黨團總召柯建銘在背後支持林志潔是公開的祕密，如果不喜歡柯建銘就不要選林志潔，認為若林志潔當選，必然會被柯建銘綁住。

對此，林志潔反擊，指鄭正鈐今年1月就開始在全新竹市懸掛看板，最近還全部重新換照片再掛新版海報，自己8月底開始陸續掛，選舉新人需要快速讓大家認識，不認為有什麼問題。她也說，柯建銘和她認識20年，還是她的證婚人，兩人一起處理過很多法案，意見都未必一致，為何會被綁架？

最後林志潔也說，她在8月後陸續掛出的看板，一半均為與副總統賴清德統合體照看板，反觀「國民黨至今總統候選人不明，導致鄭委員無法掛和總統候選人合體的照片，這事要怪誰？」呼籲鄭正鈐不要看到別的政黨團結，就產生羨慕、嫉妒、恨的情緒。