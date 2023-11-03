在野整合總統人選產出方式遲無結論，國民黨主席朱立倫昨再拋2項新方案，民眾黨主席柯文哲仍堅持全民調，但稱若自己在誤差範圍內，即使贏了也願當副手。對此，媒體人張禹宣指出，柯文哲3次拒絕藍營凸顯自己「沒有組織動員能力」、「立委席次遠遜於藍」、「政黨支持度藍大於白」的短板，但柯所提的方案其實更不利己，國民黨無需對民眾黨再主動釋出善意，才是真正促成整合的辦法。

張禹宣今(3日)在臉書發文重申，「國民黨無需對民眾黨再主動釋出善意，才是真正促成整合的辦法。」當今日朱主席配合柯文哲的要求，提出全新方案時，依舊被打了回票。非但沒進一步還退兩步，柯文哲再次提出全民調。然而這過程中，卻不斷凸顯了柯文哲的短板。

張禹宣點出，「拒絕民主初選」等於沒有組織動員能力、「拒絕日本初選」是因為民眾黨立委席次遠遠比不上藍、「拒絕德國初選」則是因為國民黨的政黨支持度大於民眾黨，反過頭來卻印證了一件事，除了柯文哲主張的自己比侯友宜民調強，所有務實客觀的條件全輸國民黨，在拒絕的同時把短板攤在陽光下。

張禹宣認為，當今天走入總統大選，民調不會躺在家裡就換成選票，請問需不需要立委出錢出力的奧援？需不需要政黨組織的運作？柯文哲的主張如同「這不是肯德基」說「這不是全民調」，自己會輸的就叫做不公平、不接受，但所謂公平公正的角度，這都是攸關投票轉換很務實的能耐與基礎。事實就是出了雙北，全台灣的選舉多數仰賴的都是陸軍，而非空氣票。

張禹宣也提到，而現在侯友宜根本不用著急，取得門票的郭台銘民調上最大衝擊的人正是柯文哲。倘若如同柯文哲所言，不能排除郭台銘。真的做全民調是否也該把有資格的郭台銘納入？三家一起比？是要柯侯/郭/賴，還是侯柯/郭/賴，又或者直接讓柯侯郭對撞？都會是對柯不利。只需隔岸觀虎鬥，靜候佳音