新北市議會今（3）日下午由民進黨團幹事長小組總質詢，卓冠廷繼續針對昨天副市長劉和然坐在市長座位一事質詢，強調所有人應該嚴守份際，8年前侯友宜代理朱立倫市長職務時，仍坐在副市長座位，劉和然答詢時坦承昨天未注意到座位上的職銜牌，隨後也由會議主席、副議長陳鴻源裁示，更換職銜牌才結束此議題。

卓冠廷指出，劉和然代表侯友宜到議會行使職務，但8年前侯友宜代理朱立倫時，仍然坐在副市長的位置，認為這是份際問題，在議會中位置怎麼坐，要尊重議長、副議長，議會也沒有決議劉和然可以坐在市長位置上。

劉和然答詢表示，昨天到場時看到議會安排2個座位，其中一個位置已由另位副市長陳純敬入座，所以當時並沒有注意到自己坐的位置前放置的職銜牌是「市長」，後來也跟今日列席的副市長朱惕之討論，接下來如何調整座位。

對於劉和然的回應，卓冠廷表示無言以對，昨天所有人吵了一整天，大家都看到那是市長的位置，唯獨他沒有看到；劉和然則說，「證明市長比我厲害，他有注意到細節。」後續由李宇翔詢問主席陳鴻源如何處理？劉和然將市長職銜牌取下才結束相關爭議。