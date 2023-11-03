天后李玟（CoCo）今年7月離世，原因眾說紛紜，大姊李秋林和二姊李思林日前接受陸媒專訪，透露Bruce（樂裕民）在李玟命懸一線時，劈頭就問「她死了嗎？」讓姊姊都覺得她這樣問很奇怪。

李秋林和李思林日前接受《鳳凰網》訪問，提到妹妹出事當下，Bruce正在旅遊中，在電話中他詢問「發生了什麼事」，李秋林就跟他說情況，下一句又問「她（李玟）死了嗎？」當下還在急救，但Bruce不是關心李玟狀況，讓她們都覺得很奇怪。主持人也覺得第一句問「她死了嗎」很奇怪，「他應該要關心她怎麼了，而不是…」。

姊姊也提到李玟2017年發現布魯斯出軌後，就立了遺囑，不是因為身體出狀況，是發生婚姻問題，因為李玟對愛情和婚姻相當執著，即使知道對方出軌，但為了不想給大家添麻煩，雖然曾有離婚念頭，但寧願自己委屈，總希望大事化小。

而李玟是思想比較傳統的人，認為懷孕生子可能改變婚姻狀態，因此她去凍卵，一次扎了9針，尤其她是非常害怕打針，讓姊姊都相當心疼。不過李玟離世前，姊姊都不覺得她情緒低落，甚至還邀媽媽與朋友一起唱歌。