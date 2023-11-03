台南被譽為美食古都，街邊種類多樣的小吃尤為出名。而據教育部體育署111年度運動現況調查，台南人過重與肥胖的比例高達43.2%，居於六都之冠。台南市長黃偉哲表示，自己擔任市長以來胖了滿多，希望由市長帶頭減肥。

根據教育部體育屬111年度運動現況調查，將BMI分類大於等於27定義為肥胖，24至27為過重。統計結果顯示，民眾BMI屬過重與肥胖的比例達40.9%，其中台南市更以43.2%高居六都之冠。

台南鍋燒意麵美味而熱量高。（謝欣澤攝）

台南市長黃偉哲表示，台南美食很美味，但還是要適量吃，而非暴飲暴食。同時也自嘲擔任市長期間也胖了滿多公斤，要由市長帶頭減肥。黃偉哲說明，健康城市的面向有許多，台南市學童齲齒率與近視率相對不多，未來希望由學校教育開始改善肥胖問題。

針對民眾肥胖問題，教育部體育署提出建議，疫情趨緩後應回復本來的運動習慣，同時體育署也建議各級政府可以舉辦大型活動及賽事、週期性團體運動課程或提供運動諮詢服務以逐漸養成民眾運動習慣，進而為規律運動者。