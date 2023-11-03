一位福島的魚販表示，到目前為止，還沒有聽到有人對這些經處理過的核汙水排放，有什麼安全上的憂慮。甚至還有很多從日本各地來的訂單，指定要買福島與茨城附近海域的魚，包括當地最受歡迎的比目魚與青眼魚（Greeneye）。

有位東京的居民在福島打完高爾夫球後，就在當地買了綠眼魚、魷魚以及章魚等海鮮。這位民眾說，自己會買福島的魚貨，並不是要支持當地商家，而是這邊的海魚味道很好，本身一直都有在檢查抽樣結果，同時也有信心。

福島第一核電廠於8月24日開始，將經過處理和稀釋的放射性汙水排入太平洋中。日本官員表示，這是一定要做的事，因為冷卻系統被大地震摧毀後，核電廠約1000個大水槽已積累超過130萬噸的核汙水。

核汙水排海作業預計將持續幾十年，但遭到漁業組織和包括韓國在內的鄰國強烈抗議。中國大陸更是馬上就不讓所有日本海鮮進口。當下，對日本水產商、加工業者以及出口商加都造成重大衝擊，尤其是那些主要輸往中國大陸的扇貝與海參日企來說，更是傷得更重。

日本魚屋連鎖店家Sakana Bacca認為，剛開始排放核汙水時，很擔心消費者會拒買福島魚，但事實上卻相反。另外，在中國大陸禁買日本海鮮後，愈來愈多客人不僅買福島的魚貨，還購買日本的海鮮。

Sakana Bacca表示，合格的海鮮檢測數據，是讓消費者對福島海鮮充滿信心與安全的重要因素之一。但光有數據報告還不夠，信心也是關鍵的一環，有許多人至今不敢吃福島海鮮是因為缺乏信心。

第3批核汙水排海計畫已於2日開始執行，福島核電廠營運業者東京電力公司表示，一切都按表操課在進行。至於第4次，也就是核汙水入海的第一階段最後一次，預計最慢將在2024年3月完成。

為了這次獨排眾議的排放核汙水，日本政府設立了補助基金，協助商家開發新市場，並降低中國大陸海鮮禁令帶來的營收銳減之痛苦。其它措施包括臨時收購、冷凍、妥善存放海鮮，以及幫助海鮮在日本國內販售等。

日相岸田政府的高官紛紛前往前往福島地區品嚐當地海鮮，並宣傳食物安全。甚至連美國駐東京的大使館，都在幫忙尋找新市場銷售，美軍駐紮在日本的軍人，就是最新的對象。

美聯社指出，儘管有核汙水的不好名聲，福島魚市場的拍賣價格還是持穩，有時還偶爾高於正常價位。日本民眾比較喜歡利用快遞方式訂購，以及在市場購買這些海鮮。，但縣政府食堂已開始在午餐時提供福島海鮮。

日本政府機關附設的餐廳，已在午餐時提供福島海鮮料理。另外，東京都政府已於10月底祭出一個高興吃下去的補助活動，到12月底時應有1,000家海鮮零售業者會加入，此活動的主力商品是針對龍蝦等部分高價位的海鮮。

在京都，一群享有盛名的日本懷石料理師傅，預定從明年初開始，會推出主要使用福島海鮮的新菜單。根據了解，幾十名廚師計畫從2024年春天起，會在日本各地舉辦品嚐活動，最終這些新菜品可在數百家日式餐廳吃得到。

日本311大地震發生後，福島的漁業社區、旅遊業以及經濟面都受到嚴重打擊，經過10多年目前還在復甦中。2021年，當時日本政府曾宣布核汙水排放計畫時，福島地區的捕魚活動已開始恢復正常。

由於從事漁業人口減少以及捕撈規模縮小，福島目前的漁獲量約是大地震之前的20%而已。部分專家示警，這些宣傳以及促銷福島水產的方式只是短期的，無法長期如此，這些已有汙名化的地區，應該想一些長期化的政策，以重振該區的漁業，也要避免安全網出現破洞。