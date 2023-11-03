中鋼通過投資6億餘元進行「氧氣工場增設生產氖氣設備計畫」，氖氣是晶片製程氣體雷射的關鍵原料，對半導體產業十分重要，為降低地緣政治風險、確保半導體戰略物質可由國內供應、提升台灣半導體產業供應鏈韌性及推動中鋼多元化經營轉型，通過投資「氧氣工場增設生產氖氣設備計畫」，利用中鋼設有全台最大型空氣分離工場(Air Separation Unit)優勢，增設氖氣分餾設備生產氖氣。本案順利完成後，除可增加公司獲利及長期業外穩定營收及收益外，並可成為半導體產業關鍵原料供應鏈之一環。

中鋼通過從業人員持股信託制度改善案，中鋼於87年推出持股信託制度，目前持股信託專戶持有中鋼股數2.43%，為中鋼第二大股東，不僅協助公司穩定股權，也促成員工蓄積第二筆退休金，保障其退休生活。中鋼為提高招募人才及留才之吸引力、照顧員工退休生活，持續優化持股信託制度，通過從業人員持股信託實施「持股信託獎勵金除維持現行提撥率20%制度外，另新設提撥率30%方案」及「激勵獎金交付信託」，期增進員工對公司參與感及凝聚向心力，穩定公司股權。