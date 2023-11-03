運動可以強壯骨骼肌肉，更有益全身健康，但是許多人在某些運動後，會出現膝蓋痛的不適現象。對此，骨科醫師陳鈺泓分享4種對強化關節特別有益的運動，包括水中運動、瑜珈、輕度有氧運動、重量訓量。其中，輕度有氧運動包含走路、快走等，除可增強關節周圍肌肉外，還有助提升心肺能力。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書粉專表示，運動可以強筋健骨，但某些運動會讓許多人出現膝蓋痛、不舒服的情況，如果讓關節有較大的衝擊，長期下來反而更容易讓關節磨損、退化。他分享4種強化關節的運動方式。

1. 水中運動：水中運動包含游泳、水中走路、水中伸展等。因為水中有浮力，對關節較無負擔、能減輕壓力，且在水中的阻力也可以有效強化關節周圍的肌肉，提升關節穩定性與靈活度。

2. 瑜珈：瑜珈是較為靜態、舒緩的運動，且特別與關節伸展和屈曲動作相關的運動，強調身體的平衡與靈活性。在緩步訓練的過程，對關節的負擔較小，同時增加關節的活動範圍，並透過輕度的肌肉訓練強化下肢肌群。

3. 輕度有氧運動：輕度且低衝擊性的有氧運動，包含走路、快走、騎腳踏車等，可以幫助提升心肺能力、增進血液循環，改善關節僵硬、增強軟骨及關節周圍肌肉，同時減少負擔與磨損。

4. 重量訓練：加強膝蓋周圍的肌力，才能好好支撐住膝關節。陳鈺泓建議，民眾可以以適量的重量訓練，提升肌肉強度及耐力，可以更保護關節的受力，減輕膝蓋壓力的負擔。他並特別提醒，一開始的運動強度先以較輕的重量進行，之後再慢慢增加，才不會反讓膝蓋受傷。